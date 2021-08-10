Директор ЦРУ 10 августа прибудет в Израиль

Директор ЦРУ Уильям Бернс во вторник, 10 августа, прибудет в Израиль, где у него запланированы переговоры по региональной и иранской тематикам с премьер-министром государства Нафтали Беннетом и руководителем разведки "Моссад" Давидом Барнеа.

Директор ЦРУ Уильям Бернс во вторник, 10 августа, прибудет в Израиль, где у него запланированы переговоры по региональной и иранской тематикам с премьер-министром государства Нафтали Беннетом и руководителем разведки "Моссад" Давидом Барнеа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает информационный портал Walla! ссылаясь на неназванных израильских официальных лиц.

По данным портала, Бернс нанесет свой первый визит в Израиль после вступления в должность главы ЦРУ в качестве гостя Барнеа, который возглавил "Моссад" в июне 2021 года. Как указывает Walla!, ожидается, что переговоры будут посвящены иранской ядерной программе и деятельности Тегерана в регионе.

В ходе визита, по словам собеседников портала, Бернс также встретится с "официальными лицами из оборонного ведомства и разведывательного сообщества" еврейского государства.