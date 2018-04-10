Директор больницы: Здоровье Сергея Скрипаля улучшается, он может быть выписан

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Состояние здоровья экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля улучшается, есть надежда, что он будет выписан.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила директор больницы в Солсбери Кристин Бланшард.

"Отец Юлии добился заметного прогресса. Хотя он восстанавливается медленнее, чем Юлия, мы надеемся, что он тоже сможет покинуть больницу в должное время", - заявил К.Бланшард.

Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль, российский военный разведчик, до 1999 года сотрудник ГРУ, и его 33-летняя дочь Юлия, приехавшая из Москвы навестить отца, были найдены без сознания на скамейке близ торгового центра в Солсбери. Их экстренно госпитализировали в больницу в состоянии тяжёлого отравления редким нервно-паралитическим веществом. Оба оказались в реанимации в состоянии комы. Всего в результате инцидента пострадал 21 человек, в том числе госпитализирован первым прибывший на место события полицейский Ник Бейли.

Глава контртеррористического отдела Скотланд-Ярда заявил, что отравление было совершено при помощи нервно-паралитического отравляющего вещества, которое впоследствии было идентифицировано как боевое отравляющее вещество класса "Новичок". Лондон квалифицировал отравление Скрипаля как покушение на убийство, обвинив в этом Москву

В свою очередь Москва категорически это отрицает, тем не менее выразив согласие сотрудничать со следствием.