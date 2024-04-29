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Директива по криминализации обхода санкций ЕС вступит в силу в середине мая

Директива по криминализации обхода санкций ЕС вступит в силу в середине мая Утвержденная несколько недель назад новая директива Евросоюза по криминализации обхода европейских санкций вступит в силу в середине мая.
Другие страны
29 апреля 2024 г. 12:20
Директива по криминализации обхода санкций ЕС вступит в силу в середине мая

Утвержденная несколько недель назад новая директива Евросоюза по криминализации обхода европейских санкций вступит в силу в середине мая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в "Официальном журнале ЕС", в котором опубликованы соответствующие нормативные акты.

"Настоящая директива вступит в силу на 20-й день после ее публикации в "Официальном журнале Евросоюза", - отмечается в документе.

Ранее ЕС утвердил директиву, в соответствии с которой ввел в перечень уголовных преступлений помощь в обходе запрета на поездки в страны Евросоюза лицам, находящимся в санкционных списках, а также торговлю подсанкционными товарами.

Как пояснили в Совете ЕС, "государства-члены должны обеспечить, чтобы нарушение санкций ЕС преследовалось эффективными и соразмерными уголовными наказаниями, которые варьируются в зависимости от правонарушения". Более того, "умышленное нарушение санкций должно повлечь за собой тюремное заключение в качестве максимального наказания".

У государств-членов есть 12 месяцев на включение положений директивы в национальное законодательство.

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Версия на английском языке Directive to criminalize circumvention of EU sanctions to come into force in mid-May

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