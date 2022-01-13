Дипломаты США во Франции и Швейцарии столкнулись с "гаванским синдромом"

Дипломаты представительств США в Женеве и Париже вновь столкнулись с последствиями так называемого "гаванского синдрома", по крайней мере один из них был отправлен обратно в США для лечения.

Дипломаты представительств США в Женеве и Париже вновь столкнулись с последствиями так называемого "гаванского синдрома", по крайней мере один из них был отправлен обратно в США для лечения.

Как передает Report, об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

"О возможных атаках на представителей США, служащих в этих двух европейских городах, сообщили прошлым летом по внутренним каналам сотрудникам, которые там работают, и в конечном итоге - госдепу в Вашингтоне", - пишет издание.

Оно напоминает, что симптомы "гаванского синдрома" наблюдались примерно у 200 человек, которые работали в Китае, Южной Америке и в Европе.

Ранее в Европе симптомы "гаванского синдрома" также были зарегистрированы в Австрии, Сербии и Германии, но большинство случаев фиксировали в Колумбии и Китае, отмечает издание.

"Гаванский синдром" получил такое название после того, как в столице Кубы в 2016 и 2017 годах сотрудники ЦРУ и Госдепартамента впервые пожаловались на плохое самочувствие и необычные симптомы, в частности, на слуховые галлюцинации и ощущение давления в голове. Некоторые из них жаловались на проблемы со зрением.