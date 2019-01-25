Дипломаты США в Венесуэле лишатся неприкосновенности через 72 часа

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Американские дипломаты, которые сейчас находятся в Венесуэле, лишатся неприкосновенности через 72 часа, которые отведены им на отъезд из страны.

Как передает Report, об этом рассказал посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

"Они больше не дипломаты", — заявил он.

Тортоса также отметил, что власти Венесуэлы будут действовать крайне осторожно, чтобы "не дать повода Вашингтону начать военное вторжение".

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. США заявили о признании Гуаидо и потребовали от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого они не считают законным главой государства, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США". Помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай и Перу.