О нас

Дипломаты покинут зал во время выступления омбудсмена России в ООН

Дипломаты покинут зал во время выступления омбудсмена России в ООН Соединенные Штаты будут блокировать выступление российского омбудсмена по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на неформальном заседании Совета Безопасности ООН сегодня.
Другие страны
6 апреля 2023 г. 06:48
Дипломаты покинут зал во время выступления омбудсмена России в ООН

Соединенные Штаты будут блокировать выступление российского омбудсмена по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на неформальном заседании Совета Безопасности ООН сегодня.

Как передает Report со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

"Ни я, ни другие наши послы не будем сидеть в креслах. На нашем месте будет сидеть эксперт, которому было предоставлено инструкции выйти из зала, когда будет выступать докладчик, которому мы оппонируем", - сказала дипломат.

По ее словам, сегодня страны-члены Совбеза ООН должны оппонировать докладчику, который обвинен в военных преступлениях и привлечен в депортации детей из их домов в Россию.

"Мы категорически против этого, поэтому присоединяемся к Великобритании в блокировании трансляции заседания ООН, которое дало бы ей (Львовой-Беловой, - ред.) получить международную трибуну для дезинформации и попытки оправдать свои ужасные действия, совершенные в Украине", - подчеркнула Томас-Гринфилд.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiya Ombudsmanı BMT-də çıxışı zamanı diplomatlar salonu tərk edəcəklər

Другие новости из категории

Эстония заблокировала более 50 сайтов, которые транслировали телеканалы РФ
Эстония заблокировала более 50 сайтов, которые транслировали телеканалы РФ
6 апреля 2023 г. 06:27
США планируют передать Украине танки Abrams до конца года
США планируют передать Украине танки Abrams до конца года
6 апреля 2023 г. 06:08
В Бразилии мужчина с топором напал на детсад: четверо детей погибли
В Бразилии мужчина с топором напал на детсад: четверо детей погибли
6 апреля 2023 г. 04:43
Столтенберг: НАТО и Финляндия никогда не были угрозой для России
Столтенберг: НАТО и Финляндия никогда не были угрозой для России
6 апреля 2023 г. 04:20
Болгария вводит запрет на заход судов, сертифицированных морским регистром РФ
Болгария вводит запрет на заход судов, сертифицированных морским регистром РФ
6 апреля 2023 г. 03:16
Посол США прокомментировала санкции против судей Грузии
Посол США прокомментировала санкции против судей Грузии
6 апреля 2023 г. 00:49
Минобороны Румынии запросило в парламенте одобрение на закупку танков Abrams
Минобороны Румынии запросило в парламенте одобрение на закупку танков Abrams
5 апреля 2023 г. 23:44
Во Вьетнаме потерпел крушение вертолет
Во Вьетнаме потерпел крушение вертолет
5 апреля 2023 г. 22:38
Ирландия может пересмотреть военный нейтралитет из-за украинского конфликта
Ирландия может пересмотреть военный нейтралитет из-за украинского конфликта
5 апреля 2023 г. 20:59
Литва рассчитывает отсудить у Беларуси 120 млн евро за кризис с мигрантами
Литва рассчитывает отсудить у Беларуси 120 млн евро за кризис с мигрантами
5 апреля 2023 г. 20:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi