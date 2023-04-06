Дипломаты покинут зал во время выступления омбудсмена России в ООН

Соединенные Штаты будут блокировать выступление российского омбудсмена по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на неформальном заседании Совета Безопасности ООН сегодня.

Соединенные Штаты будут блокировать выступление российского омбудсмена по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на неформальном заседании Совета Безопасности ООН сегодня.

Как передает Report со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

"Ни я, ни другие наши послы не будем сидеть в креслах. На нашем месте будет сидеть эксперт, которому было предоставлено инструкции выйти из зала, когда будет выступать докладчик, которому мы оппонируем", - сказала дипломат.

По ее словам, сегодня страны-члены Совбеза ООН должны оппонировать докладчику, который обвинен в военных преступлениях и привлечен в депортации детей из их домов в Россию.

"Мы категорически против этого, поэтому присоединяемся к Великобритании в блокировании трансляции заседания ООН, которое дало бы ей (Львовой-Беловой, - ред.) получить международную трибуну для дезинформации и попытки оправдать свои ужасные действия, совершенные в Украине", - подчеркнула Томас-Гринфилд.