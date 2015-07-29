​Дипломаты из РФ и США обсудили борьбу с ИГ

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Сотрудничество по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" обсудили в среду в Москве замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол США в России Джон Теффт.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы ближневосточной повестки дня. Особое внимание было уделено задачам урегулирования ситуации в Сирии, Иране, Йемене и Ливии, включая консолидацию усилий в борьбе с международным терроризмом в лице "Исламского государства"", - сообщает МИД РФ.