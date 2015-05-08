Послы Норвегии и Филиппин погибли в аварии вертолета в Пакистане - ОБНОВЛЕНО

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Вертолет с 11 иностранными гражданами на борту потерпел крушение в Пакистане, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Вертолет Mи-17 упал на северо-востоке страны. Сообщается, что в результате аварии погибли 6 человек, включая послов Норвегии и Филиппин в Пакистане, а также двух пилотов.

Газета Dawn со ссылкой на армию сообщает, что также погибли жены послов Малайзии и Индонезии. Ранения получили послы Польши и Нидерландов.

Иностранная делегация летела на трех вертолетах в регион Гилгит-Балтистан на север страны. По информации СМИ, в составе делегации были представители 37 стран.