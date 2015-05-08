 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Послы Норвегии и Филиппин погибли в аварии вертолета в Пакистане - ОБНОВЛЕНО

    Вертолет Ми-17 с иностранцами на борту совершил жесткую посадку на здание школы на северо-востоке страны и загорелся

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Вертолет с 11 иностранными гражданами на борту потерпел крушение в Пакистане, сообщает Report со ссылкой на  РИА Новости.

    Вертолет Mи-17 упал на северо-востоке страны. Сообщается, что в результате аварии погибли 6 человек,  включая послов  Норвегии и Филиппин в Пакистане, а также двух пилотов.

    Газета Dawn со ссылкой на армию  сообщает, что также погибли жены послов Малайзии и Индонезии. Ранения получили послы Польши и Нидерландов.

    Иностранная делегация летела на трех вертолетах в регион Гилгит-Балтистан на север страны. По информации СМИ, в составе делегации были представители 37 стран.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi