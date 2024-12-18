Дипломаты ФРГ провели переговоры с новыми властями Сирии

Германские дипломаты провели переговоры в Дамаске с лидером группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) Ахмедом аш-Шараа, известным по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани.

Германские дипломаты провели переговоры в Дамаске с лидером группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) Ахмедом аш-Шараа, известным по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани.

Как передает Report , об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на МИД ФРГ.

"В центре внимания в ходе переговоров был процесс политического перехода и наши ожидания в отношении защиты прав меньшинств и женщин", - сообщили в МИД ФРГ, добавив, что целью контактов является возможность содействовать мирному развитию событий в Сирии.

По имеющимся данным, в переговорах в Дамаске также приняли участие представитель ХТШ, отвечающий за международные связи, и министр образования переходного правительства. Кроме того, состоялись встречи с представителями гражданского общества и религиозных общин, отмечает DPA.

В ходе визита делегация дипломатов также осмотрела здание посольства Германии в Дамаске.