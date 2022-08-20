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Дипломатический скандал между Румынией и Россией разрастается

Дипломатический скандал между Румынией и Россией разрастается Россия адекватно ответит на высылку своего дипломата из Румынии под "надуманным" предлогом.
Другие страны
20 августа 2022 г. 19:13
Дипломатический скандал между Румынией и Россией разрастается

Россия адекватно ответит на высылку своего дипломата из Румынии под "надуманным" предлогом.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"В Румынии продолжается наступление на российское дипломатическое присутствие в этой стране. На днях persona non grata объявлен еще один сотрудник нашего посольства в Бухаресте - как обычно без оснований, под надуманными предлогами. Разумеется, адекватно ответим на румынский демарш, о принятых мерах проинформируем дополнительно", - заявила она.

Захарова также добавила, что действия Румынии являются якобы провокацией и продиктованы желанием показать лояльность странам Запада.

"Речь идет о новой провокации, реализованной по сценарию, который за последние месяцы был неоднократно обкатан в подавляющем большинстве стран-членов Евросоюза и НАТО", - считает представитель МИД РФ.

Отмечалось, что Румыния объявила персоной нон грата на территории страны представителя посольства России.

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Версия на азербайджанском языке Rumıniya ilə Rusiya arasında diplomatık qalmaqal böyüyür

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