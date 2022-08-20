Дипломатический скандал между Румынией и Россией разрастается

Россия адекватно ответит на высылку своего дипломата из Румынии под "надуманным" предлогом.

Россия адекватно ответит на высылку своего дипломата из Румынии под "надуманным" предлогом.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"В Румынии продолжается наступление на российское дипломатическое присутствие в этой стране. На днях persona non grata объявлен еще один сотрудник нашего посольства в Бухаресте - как обычно без оснований, под надуманными предлогами. Разумеется, адекватно ответим на румынский демарш, о принятых мерах проинформируем дополнительно", - заявила она.

Захарова также добавила, что действия Румынии являются якобы провокацией и продиктованы желанием показать лояльность странам Запада.

"Речь идет о новой провокации, реализованной по сценарию, который за последние месяцы был неоднократно обкатан в подавляющем большинстве стран-членов Евросоюза и НАТО", - считает представитель МИД РФ.

Отмечалось, что Румыния объявила персоной нон грата на территории страны представителя посольства России.