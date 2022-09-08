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Дипломат США: Вашингтон никогда не признает силового изменения границ Украины

Дипломат США: Вашингтон никогда не признает силового изменения границ Украины "США никогда не признают изменения границ Украины с применением силы".
Другие страны
8 сентября 2022 г. 08:38
Дипломат США: Вашингтон никогда не признает силового изменения границ Украины

"США никогда не признают изменения границ Украины с применением силы".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд.

Она утверждает, что РФ готовится провести референдумы о вхождении находящихся под российским контролем районов Украины в состав Российской Федерации. "Эти референдумы призваны создать видимость законности и общественной поддержки, чтобы Россия имела возможность аннексировать Херсонскую, Запорожскую и другие области Украины", - отметила Томас-Гринфилд.

"Мы, разумеется, никогда не признаем попыток России силой изменить границы Украины", - заявила постпред США при ООН.

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Версия на английском языке US diplomat: Washington will never recognize any efforts by Russia to change Ukraine's borders by force
Версия на азербайджанском языке Amerikalı diplomat: “Rusiya Ukrayna torpaqlarını ərazisinə qatmaq üçün referendum keçirməyə hazırlaşır”

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