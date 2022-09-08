Дипломат США: Вашингтон никогда не признает силового изменения границ Украины

"США никогда не признают изменения границ Украины с применением силы".

"США никогда не признают изменения границ Украины с применением силы".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд.

Она утверждает, что РФ готовится провести референдумы о вхождении находящихся под российским контролем районов Украины в состав Российской Федерации. "Эти референдумы призваны создать видимость законности и общественной поддержки, чтобы Россия имела возможность аннексировать Херсонскую, Запорожскую и другие области Украины", - отметила Томас-Гринфилд.

"Мы, разумеется, никогда не признаем попыток России силой изменить границы Украины", - заявила постпред США при ООН.