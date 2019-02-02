В Венесуэле начался марш сторонников Мадуро

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Глава национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо объявил начало марша сторонников президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, следует из его записи в Twitter.

"Идем вместе с нашим славным народом праздновать 20 лет Боливарианской революции. Ни угрозы, ни атаки не собьют нас с пути. Да здравствует Чавес! Мы победим", - написал он.

На 2 февраля запланирована также акция протеста оппозиционеров. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо призывал людей выйти на улицы и выступить за права человека, проведение президентских выборов и открытие канала для гуманитарной помощи.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании.