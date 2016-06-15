Димитрос Аврамопулос: Отставка посла ЕС не скажется на отношениях с Турцией

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Отставка главы представительства Евросоюза в Турции Ханса-Йорга Хабера не окажет негативного влияния на отношения ЕС с Анкарой.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в среду еврокомиссар по внутренним делам, миграции и гражданству Димитрос Аврамопулос.

"Его (посла – ред.) уход не скажется на отношениях с Турцией", - сказал он журналистам в Брюсселе.

Представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини во вторник сообщила, что Хабер покинет свой пост с 1 августа. Майя Косьянчич отказалась назвать причины его отставки, сообщив, что новый посол ЕС в Турции будет назначен в скором времени. Согласно сообщениям СМИ, посол ЕС ранее выступал с критическими замечаниями по поводу выполнения соглашения Евросоюза и Турции по борьбе с миграционным кризисом.