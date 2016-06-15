 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Димитрос Аврамопулос: Отставка посла ЕС не скажется на отношениях с Турцией

    Хабер покинет свой пост с 1 августа

    Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Отставка главы представительства Евросоюза в Турции Ханса-Йорга Хабера не окажет негативного влияния на отношения ЕС с Анкарой.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в среду еврокомиссар по внутренним делам, миграции и гражданству Димитрос Аврамопулос.

    "Его (посла – ред.) уход не скажется на отношениях с Турцией", - сказал он журналистам в Брюсселе.

    Представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини во вторник сообщила, что Хабер покинет свой пост с 1 августа. Майя Косьянчич отказалась назвать причины его отставки, сообщив, что новый посол ЕС в Турции будет назначен в скором времени. Согласно сообщениям СМИ, посол ЕС ранее выступал с критическими замечаниями по поводу выполнения соглашения Евросоюза и Турции по борьбе с миграционным кризисом.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi