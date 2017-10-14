Дикий слон напал на лагерь беженцев-рохинджа в Бангладеше, есть погибшие

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Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере четыре человека погибли после того, как дикий слон напал на лагерь беженцев народности рохинджа в Бангладеш, передает Reportсо ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в субботу утром в округе Кокс-Базар, когда дикий слон выбежал из леса, рядом с которым находится импровизированный лагерь беженцев.

"Два человека скончались на месте, еще несколько пострадали, они были доставлены в медпункт "Врачей без границ". Еще двое скончались от полученных травм", - сообщил представитель полиции Кай Кислу.

Погибшими, как сообщила полиция, являются женщина и три ребенка.