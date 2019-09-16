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Диалог между США и КНДР может возобновиться в течение нескольких недель

Диалог между США и КНДР возобновится в течение нескольких недель
​Переговоры на рабочем уровне между США и КНДР могут возобновиться в течение нескольких недель

Переговоры на рабочем уровне между США и КНДР могут возобновиться в течение нескольких недель.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на официальный источник в КНДР.

Сегодня президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что рабочий диалог между КНДР и США возобновится в скором времени, однако не назвал конкретных сроков.

Отметим, что переговоры между США и КНДР по проблеме денуклеаризации затягиваются с февраля этого года после безрезультатного завершения ханойского саммита лидеров двух стран Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Два лидера затем встретились в июне в Пханмунджоме и договорились о перезапуске диалога, но этого до сих пор не произошло.

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