Действующий президент Мозамбика одержал победу на выборах

Действующий президент Мозамбика Филипе Ньюси победил на состоявшихся 15 октября президентских выборах, получив 73% голосов избирателей. Об этом в воскресенье сообщило агентство Рейтер со ссылкой на Национальную избирательную комиссию Мозамбика, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Ньюси представляет правящую партию "Фронт освобождения Мозамбика" ("Фрелимо"), чьи кандидаты также получили большинство на парламентских и губернаторских выборах.

Главный соперник действующего президента и лидер оппозиционной партии "Мозамбикское национальное сопротивление" ("Ренамо") Осуфу Момади получил менее 22% голосов.

Два других участника президентских выборов - председатель парламентской партии "Демократическое движение Мозамбика" (MDM) Давиш Симангу и возглавляющий партию AMUSI Мариу Альбину завоевали около 4% и менее 1% голосов избирателей соответственно.

В Мозамбике 15 октября прошли президентские и парламентские выборы, а также выборы в законодательные собрания всех провинций. В стране, где минувшим летом завершилась длившаяся шесть лет гражданская война, голосование прошло в спокойной обстановке, не поступило ни одного сообщения о каких-либо инцидентах.