Девять латиноамериканских стран призвали к пересмотру выборов в Венесуэле

Результаты выборов в Венесуэле, на которых победу одержал действующий президент Николас Мадуро, вызвали обеспокоенность в девяти странах Латинской Америки.

Результаты выборов в Венесуэле, на которых победу одержал действующий президент Николас Мадуро, вызвали обеспокоенность в девяти странах Латинской Америки.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном правительством Гватемалы.

"Правительства Аргентины, Гватемалы, Коста-Рики, Панамы, Парагвая, Перу, Доминиканской Республики, Уругвая и Эквадора выражают глубокую озабоченность в связи с ходом президентских выборов в Боливарианской Республике Венесуэла и требуют полного пересмотра их результатов в присутствии независимых наблюдателей за выборами, чтобы обеспечить уважение воли венесуэльского народа", - говорится в сообщении.

В заявлении отметили, что необходимо обеспечить прозрачный подсчет голосов, чтобы итоги голосования не вызывали сомнений. По этой причине власти этих государств потребовали провести срочное заседание совета Организации американских государств.

Выборы президента Венесуэлы состоялись 28 июля. По итогам обработки 80% протоколов Мадуро победил на выборах, набирая 51,2% голосов.

На следующий день в Каракасе начались протесты, происходят столкновения между полицией и манифестантами. Уже задержаны 15 человек.