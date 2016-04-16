Девять кандидатов на пост генcека ООН прошли первый этап собеседования

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке завершился первый этап собеседования государств-членов с кандидатами на пост Генерального секретаря ООН. Как сообщает Report, к настоящему времени на пост генерального секретаря ООН официально выдвинуты девять кандидатов. Семь из них - из Восточной Европы. Среди них - Срджян Керим из бывшей югославской Республики Македония, Весна Пусич из Хорватии, Игор Лукшич из Черногории, Данило Тюрк из Словении, Ирина Бокова из Болгарии, Наталья Герман из Республики Молдова и Вук Еремич из Сербии. В списке кандидатов также Антонью Гутерриш из Португалии и Хелен Кларк из Новой Зеландии.

В общей сложности кандидаты ответили на 800 вопросов.

Еще один раунд встреч кандидатов с государствами-членами ООН пройдет в июне, а в июле к процессу отбора нового генерального секретаря приступит Совет Безопасности.

Новый Генеральный секретарь приступит к своим обязанностям в январе 2017 года. Срок его полномочий - пять лет.