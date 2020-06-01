​Девять человек стали жертвами урагана в Сальвадоре

По меньшей мере девять человек стали жертвами урагана "Аманда", который прошел по территории Сальвадора.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщил глава местного МВД Марио Дуран, чьи слова приводит агентство EFE.

"Подсчет погибших продолжается", - заявил он, добавив, что пока известно о гибели девяти граждан.

Министр добавил, что в некоторых районах страны наблюдаются проблемы с подачей электричества.

Напомним, что ранее президент Сальвадора Найиб Букеле сообщил о введении в стране режима чрезвычайного положения сроком на 15 дней из-за урагана.