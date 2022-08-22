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Девять человек стали жертвами наводнений на востоке Афганистана

Девять человек стали жертвами наводнений на востоке Афганистана В результате мощных наводнений, вызванных сезонными дождями, в восточной части Афганистана за ночь погибли по меньшей мере девять человек, были сметены дома, уничтожен скот и сельскохозяйственные угодья.
Другие страны
22 августа 2022 г. 06:04
Девять человек стали жертвами наводнений на востоке Афганистана

В результате мощных наводнений, вызванных сезонными дождями, в восточной части Афганистана за ночь погибли по меньшей мере девять человек, были сметены дома, уничтожен скот и сельскохозяйственные угодья.

Как передает Report, об этом сообщает AP со ссылкой на представителей местных властей.

Глава Министерства по борьбе со стихийными бедствиями провинции Логар Абдулла Муфакер рассказал, что пока неизвестно, сколько человек погибли и пострадали в результате подъема уровня воды, но по меньшей мере девять человек погибли.

Старейшина деревни Дел Ага сообщил, что наводнение стало беспрецедентным явлением в истории Хуши: "Оно уничтожило всех животных, дома и сельскохозяйственные угодья. Люди остались без крова, они укрылись в горах".

На прошлой неделе проливные дожди вызвали ливневые паводки, в результате которых погиб по меньшей мере 31 человек, а десятки пропали без вести на севере Афганистана.

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