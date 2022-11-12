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Девять человек пострадали в результате падения воздушного шара в Австрии

Девять человек пострадали в результате падения воздушного шара в Австрии Девять человек получили травмы в результате падения воздушного шара на востоке Австрии.
Другие страны
12 ноября 2022 г. 22:46
Девять человек пострадали в результате падения воздушного шара в Австрии

Девять человек получили травмы в результате падения воздушного шара на востоке Австрии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщила австрийская газета Der Standard.

По ее информации, воздушный шар сначала столкнулся с землей, после чего застрял в деревьях неподалеку. Пострадали все девять находящихся в его корзине человек, двое из которых получили серьезные травмы. Все пострадавшие госпитализированы.

Газета отмечает, что причины произошедшего устанавливаются.

Инцидент произошел в регионе Буклиге-Вельт федеральной земли Нижняя Австрия. Буклиге-Вельт отличается холмистой местностью.

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Версия на азербайджанском языке Avstriyada hava şarı yerə çırpılıb, xəsarət alanlar var

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