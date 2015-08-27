​Девять человек погибло в ходе волнений в индийском штате Гуджарат

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере девять человек убиты, свыше 30 получили ранения в ходе народных волнений в штате Гуджарат на западе Индии, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Волнения в родном штате премьер-министра Индии Нарендры Моди спровоцированы массовыми акциями, проведенными представителями касты патель (каста землевладельцев, фермеров и деревенских лидеров). Они добиваются предоставления им льгот и прав на фиксированные квоты, которые предусмотрены законодательством в рамках поддержки так называемых списочных каст и племен.

На помощь местным правоохранительным органам направлена специальная военизированная полиция и армейские подразделения, ситуация остается напряженной.