​Девять человек погибли во время пожара в Китае

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Девять человек погибли, двое пострадали в результате пожара в воскресенье на юге Китая, в провинции Гуандун.

Как передает Report, об этом сообщилинформационный портал "Сина".

Возгорание произошло в арендованном помещении одного из домов поселка Далан городского округа Дунгуань. В тушении огня участвовали 90 пожарных. Они спасли из огня 14 человек, девять из которых впоследствии скончались в больнице.

Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое.

Полиция устанавливает причины возгорания.