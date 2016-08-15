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    ​Девять человек погибли во время пожара в Китае

    Возгорание произошло одного из домов поселка Далан городского округа Дунгуань

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Девять человек погибли, двое пострадали в результате пожара в воскресенье на юге Китая, в провинции Гуандун.

    Как передает Report, об этом сообщилинформационный портал "Сина".

    Возгорание произошло в арендованном помещении одного из домов поселка Далан городского округа Дунгуань. В тушении огня участвовали 90 пожарных. Они спасли из огня 14 человек, девять из которых впоследствии скончались в больнице.

    Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое.

    Полиция устанавливает причины возгорания.

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