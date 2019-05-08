Девять человек погибли в результате взрыва у мечети в Пакистане

В результате взрыва в районе Лахора, Пакистан, рядом с главным суфийским храмом погибли девять человек, сообщает Report со ссылкой на Sputnik.
Телевидение GeoNews со ссылкой на источники сообщило, что целью взрыва были элитные силы полиции Пенджаба.
По данным властей, в результате взрыва бомбы еще 24 человека получили ранения. Состояние большинства из них оценивается как критическое.
Начальник городской полиции Газанфар Али подтвердил, что главной целью нападения были полицейские, добавив, что в момент взрыва сотни паломников находились внутри и снаружи суфийского храма.
Tural AsadiАвтор новости