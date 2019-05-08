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Девять человек погибли в результате взрыва у мечети в Пакистане

Девять человек погибли в результате взрыва у мечети в Пакистане
© AFP 2019 / STRDEL

В результате взрыва в районе Лахора, Пакистан, рядом с главным суфийским храмом погибли девять человек, сообщает Report со ссылкой на Sputnik.

Телевидение GeoNews со ссылкой на источники сообщило, что целью взрыва были элитные силы полиции Пенджаба.

По данным властей, в результате взрыва бомбы еще 24 человека получили ранения. Состояние большинства из них оценивается как критическое. 

Начальник городской полиции Газанфар Али подтвердил, что главной целью нападения были полицейские, добавив, что в момент взрыва сотни паломников находились внутри и снаружи суфийского храма.

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