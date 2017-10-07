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    Девять человек погибли в результате пожара в детском саду в Бразилии

    Из-за пожара были госпитализированы 41 человек

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Девять человек, включая семь детей, погибли при пожаре в муниципальном детском саду в бразильском штате Минас-Жерайс.

    Как передает Report, об этом сообщает Globo.

    Отмечается, что в результате происшествия также погибли воспитательница образовательного учреждения и виновник инцидента — 50-летний охранник Дамиан Соарес дус Сантос.

    Уточняется, что скончавшимся детям было по четыре года.

    По последним данным, из-за пожара были госпитализированы 41 человек, 37 из которых дети.

    Мотивы действий охранника до сих пор не установлены. Полиция продолжает расследование.

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