Девять человек погибли в результате пожара в детском саду в Бразилии

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Девять человек, включая семь детей, погибли при пожаре в муниципальном детском саду в бразильском штате Минас-Жерайс.

Как передает Report, об этом сообщает Globo.

Отмечается, что в результате происшествия также погибли воспитательница образовательного учреждения и виновник инцидента — 50-летний охранник Дамиан Соарес дус Сантос.

Уточняется, что скончавшимся детям было по четыре года.

По последним данным, из-за пожара были госпитализированы 41 человек, 37 из которых дети.

Мотивы действий охранника до сих пор не установлены. Полиция продолжает расследование.