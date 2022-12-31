Девять человек погибли в ДТП с автобусом в Индии

В индийском штате Гуджарат столкнулись автобус и внедорожник.

В индийском штате Гуджарат столкнулись автобус и внедорожник.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал NDTV. В аварии погибли девять человек.

Пассажирский автобус ехал из города Сурат и на автомагистрали № 48 врезался в автомобиль Toyota Fortuner. В результате аварии погибли восемь пассажиров и водитель автобуса. Еще 28 человек получили травмы. О пострадавших в Toyota не сообщается.

Отмечается, что по предварительным данным, причиной аварии стал сердечный приступ у водителя автобуса.

Ранее сообщалось, что в Лондоне женщина выбросила из окна автомобиля сигаретный окурок на дорогу и получила штраф в размере £1,5 тыс.