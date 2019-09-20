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Девять человек погибли при взрыве в Кербеле в Ираке

Девять человек погибли при взрыве в Кербеле в Ираке

Не менее девяти человек погибли, четверо ранены в результате срабатывания взрывного устройства, заложенного в маршрутку в иракском городе Кербела.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил телеканал al-Sumaria со ссылкой на источник в МВД Ирака.

"Взрыв у въезда в Кербелу привел к гибели девяти человек, четверо ранены", - передает телеканал.По данным канала, взрывное устройство, заложенное в маршрутку KIA, сработало у въезда в Кербелу рядом с КПП.При этом член совета провинции Кербела Нафи аль-Маяли заявил порталу Baghdadtoday, что маршрутка была переоборудована для работы на газу, возник пожар, и в итоге она взорвалась.
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