​Девять человек погибли при сходе лавин в Джамму и Кашмире

Четверо военных и пять мирных жителей погибли в результате схода лавин в Джамму и Кашмире.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает телеканала NDTV.

Первый инцидент произошел днем в понедельник, лавина сошла на армейский пост. Трое военных погибли, один пострадал и один пропал без вести. В другом инциденте военный пограничной службы безопасности погиб при сходе лавины, шесть человек были спасены. При сходе еще одной лавины пять мирных жителей погибли, четверо были спасены.

За последние два дня в связи с сильным снегопадом в разных районах Джамму и Кашмира сошло несколько лавин.