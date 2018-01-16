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    Девять человек погибли при обрушении строящегося моста в Колумбии - ВИДЕО

    Еще четыре человека пострадали, двое пропали без вести

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Обрушение моста в Колумбии стало причиной гибели девяти человек, еще четыре человека пострадали. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Prensa Latina.

    Отмечается, что трагический случай произошел в понедельник на границе департаментов Кундинамарка и Мета. Все погибшие являются рабочими, пострадавших госпитализировали. Представитель гражданской обороны Хорхе Диас также сообщил о двоих рабочих, пропавших без вести.

    В момент происшествия на мосту находилось около 40 рабочих. Обрушение сооружения произошло с обрыва высотой около 280 м.

    В настоящее время на месте ЧП ведется поисковая операция по обнаружению остальных рабочих. Выясняются обстоятельства случившегося.

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