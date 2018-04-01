Девять человек погибли при обрушении гостиницы в Индии

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере девять человек погибли при обрушении гостиницы в индийском городе Индаур.

Как передает Report, еще один пострадавший получил серьезные травмы.

Как передает газета Asian Age, под завалами могут находиться порядка 50 человек. "Под развалинами отеля может находиться много людей. Спасательная операция продолжается", — приводит издание слова мэра города Малини Гаура.

По некоторым данным, в здание на большой скорости мог въехать автомобиль. Официальные причины происшествия пока не названы.