Девять человек погибли и тысячи лишились крова в результате лесных пожаров в ЮАР

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Девять человек погибли и тысячи лишились крова за минувшие выходные в результате лесных пожаров в районе Кейптауна в ЮАР. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, огнем было уничтожено немало жилищ в районах трущоб вокруг Столовой горы, которая возвышается над центром Кейптауна - Мфулени, Фрейхронд, Имизамо Йету, Мандела Парк.

Распространению пожаров способствует установившаяся в стране жаркая и ветреная погода.

Начавшееся лето, по прогнозам синоптиков, обещает быть необычайно засушливым в ЮАР и других странах Юга Африки. Мелеют реки, озера и водохранилища, падает выработка электроэнергии, в городах вводятся веерные отключения света и воды. Окрестности Кейптауна традиционно страдают больше всего, поскольку их регулярно продувают ветры сразу с двух сходящихся там океанов - Атлантического и Индийского.