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Девять человек погибли, 23 пострадали от ударов молний в Индии

Девять человек погибли, 23 пострадали от ударов молний в Индии

В округе Гархва (штат Джаркханд) на востоке Индии девять человек погибли, 23 пострадали в результате ударов молний, сообщает Report со ссылкой на Hindustan Times.

Как отмечается, инцидент произошел в деревне Лохарпурва. Шесть человек скончались на месте, когда стихия попала в дерево, под которым они сидели. Еще двое умерли в больнице Гархвала.

Власти штата обязались выплатить родственникам погибших компенсации в размере $5,6 тыс., а также предоставить необходимое лечение пострадавшим.

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