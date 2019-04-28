Девять человек подали документы в ЦИК Казахстана о выдвижении кандидатами в президенты

Девять претендентов подали документы в Центризбирком Казахстана о выдвижении кандидатами в президенты на выборах 9 июня.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщил заместитель председателя ЦИК Казахстана Константин Петров на заседании комиссии, подводя итоги выдвижения кандидатов на выборах.

"Подводя итог этапа выдвижения, установленные законодательством документы в Центральную избирательную комиссию представили девять республиканских объединений, в том числе четыре политические партии", - рассказал Петров.