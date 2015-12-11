Девять человек осуждены в Голландии по обвинениям в терроризме

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Голландский суд признал девять человек виновными в причастности к террористической деятельности в ходе одного из крупнейших судебных процессов по делам о терроризме в стране, информирует Report со ссылкой на "Би-би-си".

Восемь мужчин и одна женщина были приговорены к срокам до шести лет тюремного заключения.

Шесть мужчин были осуждены за вербовку молодых людей для участия в борьбе на стороне экстремистской группировки "Исламское государство" и других групп джихадистов в Сирии.

Двое из них, предположительно, находятся в Сирии, их судили заочно.

Еще трех человек суд посчитал последователями террористов. Женщину приговорили к семидневному тюремному сроку за ретвит, который был расценен судом как подстрекательство.

Девять осужденных были арестованы в прошлом году в результате крупного полицейского расследования деятельности джихадистов в пригороде Гааги.

Все подсудимые отрицали свою вину, утверждая, что свобода слова и вероисповедания позволяет им заявлять о поддержке джихадистов.