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    Девять человек осуждены в Голландии по обвинениям в терроризме

    Двое из них, предположительно, находятся в Сирии, их судили заочно

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Голландский суд признал девять человек виновными в причастности к террористической деятельности в ходе одного из крупнейших судебных процессов по делам о терроризме в стране, информирует Report со ссылкой на "Би-би-си".

    Восемь мужчин и одна женщина были приговорены к срокам до шести лет тюремного заключения.

    Шесть мужчин были осуждены за вербовку молодых людей для участия в борьбе на стороне экстремистской группировки "Исламское государство" и других групп джихадистов в Сирии.

    Двое из них, предположительно, находятся в Сирии, их судили заочно.

    Еще трех человек суд посчитал последователями террористов. Женщину приговорили к семидневному тюремному сроку за ретвит, который был расценен судом как подстрекательство.

    Девять осужденных были арестованы в прошлом году в результате крупного полицейского расследования деятельности джихадистов в пригороде Гааги.

    Все подсудимые отрицали свою вину, утверждая, что свобода слова и вероисповедания позволяет им заявлять о поддержке джихадистов.

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