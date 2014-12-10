Дэвид Кэмерон предупредил США о риске утраты "морального авторитета"

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Глава правительства Великобритании Дэвид Кэмерон осудил применение пыток американскими спецслужбами и напомнил США о риске утраты "морального авторитета" в случае использования запрещенных мер дознания.

"Мы не сможем победить в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, если откажемся от наших моральных ценностей", - цитирует заявление британского премьера "Газета.Ru".

Напомним, во вторник в США был опубликован доклад, посвященный применению Центральным разведывательным управлением "чрезвычайных методов следствия" по отношению к лицам, подозреваемым в терроризме после событий 11 сентября, отмечает Report со ссылкой на Росбалт.