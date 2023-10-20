Дэви Николас Боло: Колониализм выгоден многим западным державам

Колониализм выгоден многим западным державам, которые стремятся доминировать над другими странами и народами.

Колониализм выгоден многим западным державам, которые стремятся доминировать над другими странами и народами.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель канаков Дэви Николас Боло на международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость" в Баку.

"Колониальная политика выгодна многим западным странам, которые стремятся к доминированию. Под доминированием подразумевается полный контроль над экономикой и военным потенциалом", - сказал он.

По его словам, канаки в первую очередь стремятся противостоять колониализму: "Мы хотим быть свободными и независимыми. Только так канаки смогут обрести спокойную жизнь".