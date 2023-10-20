О нас

Дэви Николас Боло: Колониализм выгоден многим западным державам

Дэви Николас Боло: Колониализм выгоден многим западным державам Колониализм выгоден многим западным державам, которые стремятся доминировать над другими странами и народами.
Другие страны
20 октября 2023 г. 11:53
Дэви Николас Боло: Колониализм выгоден многим западным державам

Колониализм выгоден многим западным державам, которые стремятся доминировать над другими странами и народами.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель канаков Дэви Николас Боло на международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость" в Баку.

"Колониальная политика выгодна многим западным странам, которые стремятся к доминированию. Под доминированием подразумевается полный контроль над экономикой и военным потенциалом", - сказал он.

По его словам, канаки в первую очередь стремятся противостоять колониализму: "Мы хотим быть свободными и независимыми. Только так канаки смогут обрести спокойную жизнь".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kanak təmsilçisi: “Müstəmləkəçilik bir çox Qərb dövlətlərinin maraqlarına xidmət edir”

Другие новости из категории

На севере Китая три человека погибли из-за обрушения крыши в заводском помещении
На севере Китая три человека погибли из-за обрушения крыши в заводском помещении
20 октября 2023 г. 11:57
Глава ЕК: Евросоюз с 2022 года предоставил Украине помощь почти на $90 млрд
Глава ЕК: Евросоюз с 2022 года предоставил Украине помощь почти на $90 млрд
20 октября 2023 г. 11:44
Мухаммад Раббани: Исламофобия во Франции носит масштабный характер
Мухаммад Раббани: Исламофобия во Франции носит масштабный характер
20 октября 2023 г. 11:43
Маурис Пиндар: Колониальная политика продолжается, просто носит скрытые формы
Маурис Пиндар: Колониальная политика продолжается, просто носит скрытые формы
20 октября 2023 г. 11:20
Ле Каи: Полинезия продолжает страдать от последствий ядерных испытаний Франции
Ле Каи: Полинезия продолжает страдать от последствий ядерных испытаний Франции
20 октября 2023 г. 11:18
Консульства Канады в трех городах Индии приостанавливают обслуживание клиентов
Консульства Канады в трех городах Индии приостанавливают обслуживание клиентов
20 октября 2023 г. 11:00
Представитель Партии свободы Мартиники: Франция оказывает негативное влияние на многие сферы
Представитель Партии свободы Мартиники: Франция оказывает негативное влияние на многие сферы
20 октября 2023 г. 10:29
Народный союз за освобождение Гваделупы: Колониализму Франции должен быть положен конец
Народный союз за освобождение Гваделупы: Колониализму Франции должен быть положен конец
20 октября 2023 г. 10:19
Сунак сегодня посетит Египет для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке
Сунак сегодня посетит Египет для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке
20 октября 2023 г. 09:30
Демонстранты подожгли здание израильского посольства в столице Бахрейна
Демонстранты подожгли здание израильского посольства в столице Бахрейна
20 октября 2023 г. 09:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi