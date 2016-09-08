Deutsche Welle: Наш журналист посетил Нагорный Карабах как частное лицо

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Корреспондент немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle (DW) Наоми Конрад посетила Нагорный Карабах в рамках ознакомительной поездки как частное лицо, а не как корреспондент DW.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь компании Кристоф Юмпельт.

"Наша сотрудница Наоми Конрад была освобождена DW от работы на 3 недели для того, чтобы принять участие в информационной поездке на тему гуманитарной ситуации в странах Кавказа, поездка финансировалась посредством стипендии фонда Роберта Боша", - сообщил представитель СМИ. По его словам, поездка стала "частной инициативой госпожи Конрад".

"Она находится в Армении не как представитель DW и не работает там на DW в качестве журналиста ни в коей мере", - добавил Юмпельт.