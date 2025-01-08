О нас

Lufthansa планирует в 2025 году нанять 10 тыс. сотрудников

Lufthansa планирует в 2025 году нанять 10 тыс. сотрудников Deutsche Lufthansa планирует принять на работу порядка 10 тыс. человек в 2025 году, из которых более половины в ФРГ.
Другие страны
8 января 2025 г. 17:05
Lufthansa планирует в 2025 году нанять 10 тыс. сотрудников

Lufthansa планирует в 2025 году принять на работу порядка 10 тыс. человек, из которых более половины в ФРГ.

Как передает Report об этом говорится в сообщении германской авиагруппы.

Отмечается, что компания планирует нанять более 2 тыс. бортпроводников, свыше 1,4 тыс. сотрудников для наземных операций и порядка 1,3 тыс. технических экспертов.

Кроме того, Lufthansa рассчитывает принять на работу 800 новых пилотов и закрыть 1,2 тыс. административных вакансий.

Lufthansa в 2024 году приняла на работу более 13 тыс. сотрудников.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Lufthansa Group aims for 10,000 new hires in 2025, fewer jobs for core airline

Другие новости из категории

Министр: 25-е заседание Рамштайн может стать последним в таком формате
Министр: 25-е заседание "Рамштайн" может стать последним в таком формате
8 января 2025 г. 17:57
ВС Нигерии уничтожили 34 боевика на северо-востоке страны
ВС Нигерии уничтожили 34 боевика на северо-востоке страны
8 января 2025 г. 17:54
Выборы президента Польши пройдут 18 мая
Выборы президента Польши пройдут 18 мая
8 января 2025 г. 17:47
ЕС призывает уважать суверенитет стран-членов на фоне заявлений Трампа о Гренландии
ЕС призывает уважать суверенитет стран-членов на фоне заявлений Трампа о Гренландии
8 января 2025 г. 17:42
Финляндия запретила выход в море танкеру, подозреваемому в повреждении кабелей
Финляндия запретила выход в море танкеру, подозреваемому в повреждении кабелей
8 января 2025 г. 17:35
В Индии слон устроил погром на фестивале, есть пострадавшие
ВидеоВ Индии слон устроил погром на фестивале, есть пострадавшие
8 января 2025 г. 16:59
Премьер Ирака призвал провести региональную конференцию о достижении мира
Премьер Ирака призвал провести региональную конференцию о достижении мира
8 января 2025 г. 16:47
Делегация Совета нацбезопасности США обсудила в Киеве военную помощь Украине
Делегация Совета нацбезопасности США обсудила в Киеве военную помощь Украине
8 января 2025 г. 16:36
Еврокомиссия не видит риска пандемии в Европе из-за вируса в Китае
Еврокомиссия не видит риска пандемии в Европе из-за вируса в Китае
8 января 2025 г. 16:26
США и Британия ударили по объектам хуситов в Сане и Йемене
США и Британия ударили по объектам хуситов в Сане и Йемене
8 января 2025 г. 16:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi