Lufthansa планирует в 2025 году нанять 10 тыс. сотрудников

Deutsche Lufthansa планирует принять на работу порядка 10 тыс. человек в 2025 году, из которых более половины в ФРГ.

Lufthansa планирует в 2025 году принять на работу порядка 10 тыс. человек, из которых более половины в ФРГ.

Как передает Report об этом говорится в сообщении германской авиагруппы.

Отмечается, что компания планирует нанять более 2 тыс. бортпроводников, свыше 1,4 тыс. сотрудников для наземных операций и порядка 1,3 тыс. технических экспертов.

Кроме того, Lufthansa рассчитывает принять на работу 800 новых пилотов и закрыть 1,2 тыс. административных вакансий.

Lufthansa в 2024 году приняла на работу более 13 тыс. сотрудников.