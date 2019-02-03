Deutsche Bank отказался дать займ Трампу для предвыборной кампании

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Дональд Трамп обращался в Deutsche Bank за займом для своей предвыборной кампании в 2016 году, и банк ему отказал.

Как передаёт Report со ссылкой на «Интерфакс», об этом сообщила The New York Times.

Предположительно, руководство банка сочло такой займ рискованным. Совет директоров не был уверен, что Трамп способен вернуть деньги, и не хотел оказаться в ситуации, когда пришлось бы требовать возврата долгов лично с президента США.

Представители президента США и Deutsche Bank не прокомментировали предполагаемый отказ в выдаче займа.

Ранее стало известно, что Трамп потерял большие деньги за время президентства.