Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота, которое принадлежит Венесуэле.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, причиной конфискации стало невыполнение Каракасом финансового соглашения по выплате полученного в 2016 году кредита.

По данным агенства, в 2016 году Боливарианская республика получила Deutsche Bank кредит в размере 750 млн долларов. В качестве залога Венесуэла оставила 20 тонн золота.

Отмечается, что срок соглашения должен был истечь в 2021 году, однако Венесуэла не выполнила условие соглашения и банк принял решение досрочно прекратить действие договора и конфисковать золото.