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Deutsche Bank: Германии не удастся избежать рецессии в 2023 году

Deutsche Bank: Германии не удастся избежать рецессии в 2023 году Экономике ФРГ не удастся избежать рецессии в следующем году. Но это не означает, что страна погрузится в глубокий финансовый кризис.
Другие страны
14 октября 2022 г. 22:18
Deutsche Bank: Германии не удастся избежать рецессии в 2023 году

Экономике ФРГ не удастся избежать рецессии в следующем году. Но это не означает, что страна погрузится в глубокий финансовый кризис.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава крупнейшего финансового института Германии - Deutsche Bank - Кристиан Зевинг в кулуарах ежегодного собрания Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне

"Нам не удастся избежать рецессии в 2023 году. Однако, рецессия не означает депрессию. Самое главное, чтобы Германия как можно быстрее вышла из этой рецессии", - отметил он.

Насколько серьезным будет экономический спад, как считает К. Зевинг, также будет зависеть от того, как будут работать пакеты помощи. В Германии, по его мнению, крепкая экономика с солидными компаниями среднего размера. Но в следующие двенадцать месяцев количество банкротств значительно увеличится. "В условиях рецессии это так", - констатировал глава Deutsche Bank.

"Я не думаю, что у нас есть какие-либо признаки финансового кризиса", - продолжил Зевинг. "Надежность немецких и европейских банков является абсолютной. Но сейчас важно прежде всего взять под контроль инфляцию. Поэтому также правильно, что центральные банки в настоящее время повышают процентные ставки", - резюмировал экономист. "Инфляция - это яд, в конце концов, для потребителя", - заключил глава германского финансового института.

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