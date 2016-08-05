​Детский поезд врезался в дерево в Мехико, есть пострадавшие

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Детский поезд врезался в дерево в одном из парков Мехико, пострадали 13 человек.

Как передает Report, об этом сообщило министерство окружающей среды города.

ЧП произошло в одном из самых больших парков страны – Чапультепеке – в самый разгар летних школьных каникул, когда многие родители гуляют там с детьми. Среди пострадавших – четверо детей и девять взрослых, помощь им оказана на месте.

Сейчас власти проверяют компанию, занимавшуюся эксплуатацией детского аттракциона.

По предварительным данным, авария произошла на спуске, водитель не справился с управлением.