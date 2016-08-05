 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Детский поезд врезался в дерево в Мехико, есть пострадавшие

    По предварительным данным, авария произошла на спуске, водитель не справился с управлением

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Детский поезд врезался в дерево в одном из парков Мехико, пострадали 13 человек.

    Как передает Report, об этом сообщило министерство окружающей среды города.

    ЧП произошло в одном из самых больших парков страны – Чапультепеке – в самый разгар летних школьных каникул, когда многие родители гуляют там с детьми. Среди пострадавших – четверо детей и девять взрослых, помощь им оказана на месте.

    Сейчас власти проверяют компанию, занимавшуюся эксплуатацией детского аттракциона.

    По предварительным данным, авария произошла на спуске, водитель не справился с управлением.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi