​Детский поезд врезался в дерево в Мехико, есть пострадавшие

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Детский поезд врезался в дерево в одном из парков Мехико, пострадали 13 человек.
Как передает Report, об этом сообщило министерство окружающей среды города.
ЧП произошло в одном из самых больших парков страны – Чапультепеке – в самый разгар летних школьных каникул, когда многие родители гуляют там с детьми. Среди пострадавших – четверо детей и девять взрослых, помощь им оказана на месте.
Сейчас власти проверяют компанию, занимавшуюся эксплуатацией детского аттракциона.
По предварительным данным, авария произошла на спуске, водитель не справился с управлением.
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