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Дети убитого президента Гаити уехали из страны

Дети убитого президента Гаити уехали из страны Дети президента Гаити Жовенеля Моиза, который погиб в результате вооруженного нападения на его резиденцию, покинули страну. Как передает Report со ссылкой на "РИА Новости", об этом сообщает местный портал Juno7.
Другие страны
8 июля 2021 г. 15:14
Дети убитого президента Гаити уехали из страны

Дети президента Гаити Жовенеля Моиза, который погиб в результате вооруженного нападения на его резиденцию, покинули страну. Как передает Report со ссылкой на "РИА Новости", об этом сообщает местный портал Juno7.

Другие подробности портал не приводит. Ранее посол Гаити в соседней Доминиканской Республике Смит Аугустин заявлял, что дети Моиза находятся "в безопасных местах" под защитой.

Напомним, что президент Гаити Ж.Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. Руководство Гаити объявило 15-дневный траур в связи с убийством президента республики.

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