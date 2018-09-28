Десятки тысяч пчел атаковали самолет в ЮАР - ВИДЕО

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Рой из нескольких десятков тысяч пчел обосновался в двигателе одного из самолетов в ЮАР. Администрации аэропорта Короля Шака в Дурбане пришлось отменить три рейса из-за того, что насекомые не хотели покидать новое жилище.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении перевозчика Mango Airlines в Twitter.

В чьем самолете поселились пчелы, часть роя даже успела сделать немного меда.

В итоге сотрудникам аэропорта пришлось вызывать специалистов, которые решили проблему спустя полчаса после прибытия на взлетную полосу.

Отмечается, что использование дымарей было исключено из-за близости к двигателю и системам подачи топлива. Так, пчеловоды разогнали насекомых руками, а затем заманили в специальную клетку, передает телеканал «360».