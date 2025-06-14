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Десятки тысяч людей вышли на митинги в разных городах США против политики Трампа

Десятки тысяч людей вышли на митинги в разных городах США против политики Трампа Несколько тысяч человек собрались в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке на протест против политики президента США Дональда Трампа и его администрации.
Другие страны
14 июня 2025 г. 23:45
Десятки тысяч людей вышли на митинги в разных городах США против политики Трампа

Несколько тысяч человек собрались в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке на протест против политики президента США Дональда Трампа и его администрации.

Как сообщает Report со ссылкой на NBC News, акции проходят по всей стране в день запланированного военного парада в Вашингтоне и дня рождения американского лидера.

В Филадельфии в акции принимают участие около 14 тысяч человек, в пригороде Вашингтона у штаб-квартиры телеканала Fox 5 на митинг собрались сотни человек.

"Более тысячи несогласных с политикой президента США Дональда Трампа прошли маршем к его резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида", - пишет The Washington Post.

Демонстранты идут с плакатами "Мы - это власть", "Мир - это власть", "Нет депортациям", "Нет войне с Ираном", а также скандируют "Вот так выглядит демократия" и "Трамп, уходи!", "Импичмент немедленно" и т.д.

По данным американских СМИ, акции проходят спокойно. На местах находятся усиленные отряды полицейских, но они пока не вмешиваются в ход митинга.

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-nin müxtəlif şəhərlərində on minlərlə insan Trampın siyasətinə etiraz edib

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