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Десятки тысяч домов в Боснии и Герцеговине обесточены из-за снегопада

Десятки тысяч домов в Боснии и Герцеговине обесточены из-за снегопада Сильный снегопад и ветер привели к отключению электричества в десятках тысяч домов в Боснии и Герцеговине.
Другие страны
24 декабря 2024 г. 15:50
Десятки тысяч домов в Боснии и Герцеговине обесточены из-за снегопада

Сильный снегопад и ветер привели к отключению электричества в десятках тысяч домов в Боснии и Герцеговине.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Associated Press (AP).

"Из-за обильного снега повреждены линии электропередачи, доступ к которым затруднен из-за снежных заносов", - говорится в сообщении со ссылкой на боснийскую государственную энергетическую компанию.

По данным AP, в некоторых районах Боснии и Герцеговины из-за снегопада власти полностью остановили железнодорожное сообщение. Перебои в работе транспорта отмечаются в соседних Хорватии и Сербии.

Как говорится в публикации, по всему Балканскому полуострову действует предупреждение о необходимости отказаться от поездок на автомобилях, так как из-за снежных заносов властям стран полуострова пришлось перекрыть несколько основных трасс.

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Версия на английском языке Tens of thousands of homes in Bosnia and Herzegovina left without power due to snowfall
Версия на азербайджанском языке Bosniya və Herseqovinada güclü qar səbəbindən onminlərlə ev işıqsız qalıb

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