Десятки тысяч человек в Каталонии отмечают Национальный праздник Испании

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Десятки тысяч человек принимают участие в митингах в Каталонии в честь Национального праздника Испании.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, на акции также участвует Каталонское гражданское общество.

На акции был скандирован лозунг "Каталония да, Испания тоже".

В руках у участников, которые прошли по центру каталонской столицы, были флаги Каталонии и Испании.

"Не обманывайте, Каталония – это Испания", "Пучдемона (глава правительства автономного сообщества Карлес Пучдемон – Report) – в тюрьму!", "Да здравствует король!", "Да здравствует Гражданская Гвардия!" - кричали участники акции.

Отметим, что 1 октября в провинции прошел "референдум", связанный с "независимостью". Ни одно государство и международная организация не признали результаты "референдума". Поэтому, руководство провинции отложило объявление независимости Каталонии.