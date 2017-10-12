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    Десятки тысяч человек в Каталонии отмечают Национальный праздник Испании

    Участники митинга скандировали лозунг Не обманывайте, Каталония – это Испания

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Десятки тысяч человек принимают участие в митингах в Каталонии в честь Национального праздника Испании.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, на акции также участвует Каталонское гражданское общество. 

    На акции был скандирован лозунг "Каталония да, Испания тоже". 

    В руках у участников, которые прошли по центру каталонской столицы, были флаги Каталонии и Испании. 

    "Не обманывайте, Каталония – это Испания", "Пучдемона (глава правительства автономного сообщества Карлес Пучдемон – Report) – в тюрьму!", "Да здравствует король!", "Да здравствует Гражданская Гвардия!" - кричали участники акции.

    Отметим, что 1 октября в провинции прошел "референдум", связанный с "независимостью". Ни одно государство и международная организация не признали результаты "референдума". Поэтому, руководство провинции отложило объявление независимости Каталонии.

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