О нас

Десятки тысяч человек приняли участие в акции протеста у парламента Тайваня

Десятки тысяч человек приняли участие в акции протеста у парламента Тайваня По меньшей мере 30 тыс. человек вышли на демонстрацию возле Законодательного юаня (парламента) Тайваня.
Другие страны
21 июня 2024 г. 21:39
Десятки тысяч человек приняли участие в акции протеста у парламента Тайваня

По меньшей мере 30 тыс. человек вышли на демонстрацию возле Законодательного юаня (парламента) Тайваня.

Как передает Report, об этом сообщил тайваньский информационный портал "Чжунтянь синьвэньван".

Согласно информации, акция протеста против расширения полномочий парламента длилась три дня: как рассказали организаторы, в среду и четверг в ней приняли участие около 5 тыс. человек, однако в последний день явка была в несколько раз выше.

В пятницу парламент отклонил требование Исполнительного юаня (кабинета правительства) о повторном рассмотрении резонансного законопроекта о расширении полномочий законодательной ветви власти. Он был инициирован оппозиционной партией Гоминьдан и Тайваньского народной партией. Правящая Демократическая прогрессивная партия заявила о том, что будет добиваться проверки законопроекта конституционным судом.

Законопроект сделает обязательным ежегодное выступление главы администрации Тайваня перед законодателями. Кроме того, Законодательный юань получит право проводить расследования в отношении частных лиц и запрашивать доступ к информации у государственных ведомств, частных организаций и силовых структур, а также штрафовать тех, кто откажется предоставлять запрашиваемые данные.

17 мая состоялось первое чтение законопроекта: оно закончилось потасовкой в парламенте, в результате которой пострадали шесть законодателей. 24 мая во время второго чтения у Законодательного юаня прошла акция протеста с участием 100 тыс. человек. Финальное, третье чтение также сопровождалось массовыми демонстрациями, в которых приняли участие около 70 тыс. жителей.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Ученые установили причину первых вымираний на Земле
Ученые установили причину первых вымираний на Земле
21 июня 2024 г. 21:23
В отношении замглавы Управления пропаганды КНР начато расследование
В отношении замглавы Управления пропаганды КНР начато расследование
21 июня 2024 г. 21:07
Писательница из Сен-Мартена: Использование Францией нашего народа в качестве пешек недопустимо
Писательница из Сен-Мартена: Использование Францией нашего народа в качестве пешек недопустимо
21 июня 2024 г. 20:55
Главы МИД Армении и Греции провели телефонный разговор
Главы МИД Армении и Греции провели телефонный разговор
21 июня 2024 г. 20:40
Турция опровергла утверждения о 2,5 млн беженцев в Стамбуле
Турция опровергла утверждения о 2,5 млн беженцев в Стамбуле
21 июня 2024 г. 20:33
В Израиле зафиксировали вспышку лихорадки Западного Нила
В Израиле зафиксировали вспышку лихорадки Западного Нила
21 июня 2024 г. 20:20
Бразилия обсудила с гендиректором МАГАТЭ создание атомного подводного флота
Бразилия обсудила с гендиректором МАГАТЭ создание атомного подводного флота
21 июня 2024 г. 19:35
В Измире начался лесной пожар
В Измире начался лесной пожар
21 июня 2024 г. 18:55
На Тайване поезд с 500 пассажирами частично сошел с рельсов
На Тайване поезд с 500 пассажирами частично сошел с рельсов
21 июня 2024 г. 18:44
США ввели санкции против 12 граждан РФ
США ввели санкции против 12 граждан РФ
21 июня 2024 г. 18:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi