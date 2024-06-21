Десятки тысяч человек приняли участие в акции протеста у парламента Тайваня

По меньшей мере 30 тыс. человек вышли на демонстрацию возле Законодательного юаня (парламента) Тайваня.

По меньшей мере 30 тыс. человек вышли на демонстрацию возле Законодательного юаня (парламента) Тайваня.

Как передает Report, об этом сообщил тайваньский информационный портал "Чжунтянь синьвэньван".

Согласно информации, акция протеста против расширения полномочий парламента длилась три дня: как рассказали организаторы, в среду и четверг в ней приняли участие около 5 тыс. человек, однако в последний день явка была в несколько раз выше.

В пятницу парламент отклонил требование Исполнительного юаня (кабинета правительства) о повторном рассмотрении резонансного законопроекта о расширении полномочий законодательной ветви власти. Он был инициирован оппозиционной партией Гоминьдан и Тайваньского народной партией. Правящая Демократическая прогрессивная партия заявила о том, что будет добиваться проверки законопроекта конституционным судом.

Законопроект сделает обязательным ежегодное выступление главы администрации Тайваня перед законодателями. Кроме того, Законодательный юань получит право проводить расследования в отношении частных лиц и запрашивать доступ к информации у государственных ведомств, частных организаций и силовых структур, а также штрафовать тех, кто откажется предоставлять запрашиваемые данные.

17 мая состоялось первое чтение законопроекта: оно закончилось потасовкой в парламенте, в результате которой пострадали шесть законодателей. 24 мая во время второго чтения у Законодательного юаня прошла акция протеста с участием 100 тыс. человек. Финальное, третье чтение также сопровождалось массовыми демонстрациями, в которых приняли участие около 70 тыс. жителей.