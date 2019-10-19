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Десятки тысяч противников брексита вышли на марш в Лондоне - ВИДЕО

Десятки тысяч противников брексита вышли на марш в Лондоне - ВИДЕО

Десятки тысяч противников брексита вышли на улицы Лондона потребовать от британского правительства референдума о соглашении о выходе Британии из Евросоюза, достигнутом на днях премьер-министром Борисом Джонсоном, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

В то же время в британском парламенте проходило первое с 1982 года экстренное субботнее заседание, на котором депутаты проголосовали за поправку, заставляющую Джонсона попросить ЕС еще об одной отсрочке процесса брексита.

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